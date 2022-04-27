НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 апреля.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10:00 в отеле ParkInn исследовательский центр PaperLab проводит круглый стол «Цифровое поколение Казахстана: психологическое благополучие и ценностные установки».

В 10:30 намечена пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему«III Международный студенческий кинофестиваль «Томирис» открывает дорогу творческой молодежи». Спикеры: председатель жюри, кинорежиссер Сергей Бодров (США); киновед, кинокритик Андроника Мартонова (Болгария); сценарист и аниматор Мавзур Махмудов (Узбекистан); киновед, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Гулбара Толомушова; казахстанский киновед и кинокритик Гульнара Абикеева; киновед, кандидат искусствоведения Назира Мукушева.

В 11:00 по адресу проспект Мәңгілік Ел, 57«А» состоится пресс-брифинг Национального банка Казахстана по разъяснению факторов принятия решения по базовой ставке.

В 11:00 КГУ «Центр занятости населения» акимата города Нур-Султана, КГУ «Астана жастары» акимата города Нур-Султана и департамент полиции города Нур-Султана планируют совместный выезд в ТД «Central Market» и на Центральный рынок для проведения информационно-разъяснительной работы по государственным программам, трудоустройству и жилищным вопросам. Мероприятие запланировано с целью снижения уровня безработицы среди молодежи категории NEET в городе Нур-Султане.

В 11:00 в Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил Республики Казахстан планируется открытие выставки «Есімі аңызға айналған қазақтың батыр қызы», посвященной 100-летию Халық қаһарманы, летчицы Хиуаз Доспановой. Выставка организована совместно с Атырауским областным историко-краеведческим музеем.

В 14:30 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Правительство для граждан: единый провайдер государственных услуг». Спикер: председатель правления НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин.

В 15:00 КГУ «Астана жастары» акимата города Нур-Султана проведет городскую ярмарку вакансий для выпускников столичных вузов и безработной молодежи города в ЕНУ имени Л.Н. Гумилева.

В 17:00 в ТД «LUXURY HOUSE» запланирована пресс-конференция, посвященная международному культурному событию The Gala с участием мировых звезд балета. В Казахстан для участия в международном проекте The Gala приезжают мировые звезды из ведущих театров мира: Венской Национальной Оперы, Английского Национального Балета, Большого театра и Оперы Монте-Карло.