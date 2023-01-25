Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 января.

АСТАНА

В 10:00 на базе Регионального хаба по противодействию глобальным угрозам состоится официальная презентация практического руководства по выявлению жертв торговли людьми, оказанию им помощи и перенаправлению.

В 11:00 в «Самрук-Қазына» состоится пресс-брифинг Гибрата Ауганова – управляющего директора Фонда по связям с общественностью, социально-трудовым отношениям и охране труда.

В 11:00 в бизнес-центре «Avenue» пройдет очередное заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей города Астаны под председательством Ирака Елекеева.

В 11:00 состоится пресс-конференция по запуску платформы для приема заявок по Программе льготного автокредитования. Представители АО «Фонд развития промышленности», Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), а также банков-участников Программы на пресс-конференции подробно расскажут о процедуре подачи заявки на новой цифровой платформе, которую планируют запустить в пилотном режиме для формирования пула участников Программы.

В 12:00 запланирована пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Общественный мониторинг в противодействии коррупции». Спикеры: председатель Общественного совета Агентства по противодействию коррупции Марат Башимов; член Общественного совета Агентства по противодействию коррупции Дидар Смагулов.

В 14:30 состоится пленарное заседание Сената Парламента РК.

В 15:00 в «Qaz Expo Congress» Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан приглашает принять участие в расширенном заседании коллегии Министерства с участием Премьер-Министра Республики Казахстан Алихана Смаилова.

В 19:00Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой приглашает на вечер классической музыки «Музыка на все времена» в ЦКЗ «QAZAQSTAN».Концерт прозвучит в сопровождении Казахского государственного симфонического оркестра. Художественный руководитель оркестра – выдающаяся скрипачка, народная артистка Казахстана, «Қазақстанның Еңбек Ері» Айман Мусахаджаева. Главный дирижер оркестра – Заслуженный деятель РК Бахытжан Мусаходжаева.

АЛМАТЫ

В 14:30 по адресу ул.Толе би, 21/Калдаякова, 35 в здании Казахской государственной филармонии им. Жамбыла (2 этаж, камерный зал) Комитетом государственных доходов планируется проведение встречи с населением. Целью встречи является разъяснение Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан».