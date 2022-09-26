РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:30, 25 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 сентября

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 сентября.

    В 9:30 в штаб-квартире СВМДА пройдет семинар «Борьба с подделкой документов для превенции контрабанды людей и незаконной миграции».

    В 10:00 состоится международная научно-практическая конференция «30 лет служению справедливости и праву». Для подключения к конференции необходимо перейти по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/82343388433?pwd=cFRVWjhLQ05RUmNxV3ZwbkllR2w2dz09. Идентификатор конференции: 823 4338 8433. Код доступа: 040856.

    В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД. Тема брифинга: «Рассмотрение обращений в полицию с помощью новых технологий. Мобильное приложение 102». Спикер: Сарсенов Адиль Корешокович – главный специалист Департамента информатизации и связи МВД РК.

    АЛМАТЫ

    В 10:00 в Национальной академии наук Республики Казахстан пройдет IV Международный научный форум посвященный 65-летию Института ядерной физики.


    Теги:
    СМИ Анонс Казинформа
    Сейчас читают
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!