АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 сентября.

В 9:30 в штаб-квартире СВМДА пройдет семинар «Борьба с подделкой документов для превенции контрабанды людей и незаконной миграции».

В 10:00 состоится международная научно-практическая конференция «30 лет служению справедливости и праву». Для подключения к конференции необходимо перейти по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/82343388433?pwd=cFRVWjhLQ05RUmNxV3ZwbkllR2w2dz09. Идентификатор конференции: 823 4338 8433. Код доступа: 040856.

В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД. Тема брифинга: «Рассмотрение обращений в полицию с помощью новых технологий. Мобильное приложение 102». Спикер: Сарсенов Адиль Корешокович – главный специалист Департамента информатизации и связи МВД РК.

АЛМАТЫ

В 10:00 в Национальной академии наук Республики Казахстан пройдет IV Международный научный форум посвященный 65-летию Института ядерной физики.