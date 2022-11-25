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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 ноября

25 Ноября 2022, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 6 ноября.

АСТАНА

В 11:00во Дворце Независимости состоится инаугурация Президента РК.


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