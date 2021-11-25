Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 ноября.

В 9.30 в конференц-зале «Garden» отеля Hilton Garden Inn Astana Программа верховенства права Американской ассоциации юристов (ABA ROLI), Центр международного частного предпринимательства (CIPE) и ОО «Поиск общих интересов» (Search) проведут презентацию Региональной программы «Повестка женского предпринимательства в странах Центральной Азии». Ссылка на Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83961048216?pwd=Yks3OUJVVEVhVXRDTVp4dTF4YUxZZz09.

В 10.00 в Академии госуправления пройдет международная конференция «Профессионализация государственной службы независимого Казахстана: политика, практика и вызовы», посвященная 30-летию независимости Республики Казахстан .

В 10.00 на площади государственных символов Казахстана стартует общенациональный и общенародный забег «Нур-Султан – Уральск». Организаторы Сверхмарафона - ОО «Клуб марафонцев «Астана Желаяғы» совместно с РОЮЛ «Союз строителей Казахстана».

В 12.00 в ТРЦ Abu Dhabi Plaza пройдет культурное мероприятие, посвященное празднованию Объединенных Арабских Эмиратов 50-ой годовщины и 30-летия Независимости Республики Казахстан.

В 12.00 состоится брифинг «Инновационное развитие в Фонде «Самрук-Қазына». Ссылка на трансляцию: https://youtube.com/user/SKazyna.

В 15.40 в легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan» пройдет Открытый международный турнир по легкой атлетике среди старших юношей и девушек 2004 – 2005 годов рождения.

В 15.45 в театре «Астана Балет» начнется пресс-конференция, посвященная премьерам нового сезона: «Каприччио для фортепиано с оркестром» (Рубины) и «Арканы судьбы».

В 16.30 состоитсявыездная пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О развитии Акмолинской области в рамках Послания Главы государства». Спикер: аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 17.00 в «Астана Опера» состоится пресс-подход с солисткой столичного театра Марии Мудряк.

В 19.30 Государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы» приглашает на праздничный концерт в честь Дня Независимости. Место проведения: Центральный концертный зал «Қазақстан».

АЛМАТЫ

В 09.30 состоится пленарное заседание и закрытие Х Гражданского форума Казахстана.



