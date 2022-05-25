25 Мая 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 мая.

НУР-СУЛТАН

В 9:30 в Rixos President Hotel состоится отчетная встреча Регионального совета Палаты предпринимателей г. Нур-Султана перед бизнес-сообществом города.

В 10:00 - заседание Сената Парламента РК.

В 11:00 - встреча представителей партии AMANAT с жителями жилого массива «Үркер».

В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг «О борьбе с интернет-мошенничеством».

В 11:00 Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции совместно с Университетом КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева организуется Международный форум-семинар «Актуальные вопросы совершенствования научной антикоррупционной экспертизы».

В 13:00 во Дворце школьников имени аль-Фараби (пр. Б. Момышулы, 5) состоится финал V Фестиваля детской патриотической песни «Алтын күн».

В 14:30 в Международном выставочном центре «EXPO» пройдет X Казахстанская международная конференция и выставка по охране труда и промышленной безопасности KIOSH-2022.