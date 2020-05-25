Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 мая

В 9.00 состоится заседание Правительства РК. На повестке ход проведения весенне-полевых работ и развитие животноводства. Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и в официальных аккаунтах в социальных сетях.