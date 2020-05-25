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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 мая

25 Мая 2020 21:30
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 мая

В 9.00 состоится заседание Правительства РК. На повестке ход проведения весенне-полевых работ и развитие животноводства. Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и в официальных аккаунтах в социальных сетях.


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Ключевые слова: Правительство РК,
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