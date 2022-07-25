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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 июля
25 Июля 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 июля.

НУР-СУЛТАН

В 11:00 - экспретная пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему: «Об исполнении поручений Главы государства по обеспечению продовольственной безопасности и формированию справедливого ценообразования на социально значимые продовольственные товары». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15:00 в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК начнется круглый стол «Профилактика, предотвращение и борьба с торговлей людьми». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15:00 в БЦ «ЭКСПО» состоится пресс-конференция, посвященная ежегодному заплыву по открытой воде PikeMan и забегу по пересеченной местности Aqbura Bay Trail-2.

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