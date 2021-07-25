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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 июля
25 Июля 2021 21:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 июля.
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НУР-СУЛТАН
В 10:00 в Доме профсоюзов начнется брифинг по итогам наблюдения за выборами акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, состоявшихся 25 июля 2021 года. Спикер – председатель РОО «Центр непартийного наблюдения за выборами» Толеген Кунадилов.
В 11:00 в БЦ Talan Towers - экспертное мероприятие по поводу обсуждения предварительных итогов выборов сельских акимов.
В 10:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД РК. Тема брифинга: «Усиление ответственности за бытовое насилие».
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