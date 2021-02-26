НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 февраля.

В 10.00 в Сенате состоится Правительственный час на тему: «Законодательное регулирование промышленной политики Республики Казахстан: состояние, проблемы и пути решения». Правительственный час будет транслироваться в режиме онлайн на сайте www.parlam.kz Палаты.

В 10.00 заседание расширенной коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК по итогам деятельности за 2020 год и задачам на 2021 год состоится в онлайн режиме 26 февраля т.г. Трансляция заседания коллегии будет доступна по ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/enbek/live-stream/min-truda-translacia.

В 10.30 в Доме дружбы состоится официальная часть празднования Дня благодарности.

В 11.00 по адресу Сарыарка 13 в рамках реализации «Комплексного плана по поддержке молодежи Республики Казахстан на 2021-2025 годы» ГУ «Управление по вопросам молодежной политики города Нур-Султан» совместно с Молодежным ресурсным центром «Астана жастары» заключат ряд меморандумов в сфере трудоустройства, с такими компаниями как: ТОО «Концерн «Цесна-Астык», ТОО «Медикер Астана», образовательный центр «SaNa-K-education», единая онлайн-платформа рекрутинга АО «Самрук-Казына» «Samruk Qyzmet», ТОО «Астана орманы», АО «Нурбанк», АФ АО «Казпочта» «Астанинский почтампт», ТОО «Magnum Cash & Carry», АО «Финансовый центр» и др.

В 12.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: Весенняя призывная кампания 2021 года. Спикер: Начальник департамента организационной и мобилизационной работы генерального штаба ВС РК Сакен Жусупов. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

В 12.30 в г.Нур-Султан, на пересечении улиц Ж.Ташенова и Амман состоится торжественное возложение цветов к памятнику Жамбыла Жабаева в г.Нур-Султане с участием Государственного секретаря РК К.Кушербаева.

В 14.00 в режиме онлайн состоится международный круглый стол на тему «Рассмотрение Конституционным Советом запросов судов общей юрисдикции». Мероприятие можно смотреть через Youtube канал: https://youtu.be/p92JpiFBRzU.

В 15.00 в Национальном воено-патриотическом центре ВС РК (Республика 2) , Филиалом РОО детско юношеское военно патриотическим движением «Жас Сарбаз» при поддержке акимата города Нур-Султан, Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил Республики Казахстан, при участии лучших «Жас Сарбазовцев» общеобразовательных госудаственных учереждеий, пройдёт торжественное мероприятие в честь 175-летия поэта Жамбыла Жабаева.

В 16.00 в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева состоится официальная церемония начала празднования 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева.

В 16.00 в рамках программы «Рухани жаңғыру» при поддержке

КГУ «Астана жастары» акимата города Нур-Султан в честь знаменательного юбилея абыза 26 февраля с участием учащихся школы-гимназии №4 имени Ж. Жабаева и активистов проекта «NS-35» (студенты средних специальных учебных заведений города Нур-Султан) организуют творческий вечер «Жыр алыбы-Жамбыл», посвященный 175-летию Жамбыла Жабаева.

АЛМАТЫ

В 11.00 в Зале Е.Турсынова состоится музыкально-поэтический вечер «Жыр алыбы Жамбыл», посвященный 175-летию великого акына, поэта, композитора Жамбыла Жабаева.

В 12.00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак», посвященная запуску проекта «Школа независимой жизни для людей с инвалидностью» при поддержке КГУ «Управление социального благосостояния города Алматы».

В 14.00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню редких заболеваний и посвященная проблемам казахстанских пациентов с орфанными заболеваниями.