Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 января.

В 10.00 в здании Посольства Узбекистана планируется проведение круглого стола на тему «Новый Узбекистан – Справедливый Казахстан: перспективы двустороннего сотрудничества».

В 11.00 в Легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan» состоится расширенное заседание коллегии Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, посвященное основным задачам в области спорта и физической культуры.

В 11.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии по регистрации депутатов Сената Парламента РК. Место проведения: г. Астана, ул. Бейбитшилик 4.

В 12.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Рейтинг образовательных программ вузов за 2022 год». Спикеры: председатель Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО РК Кобенова Гульзат Исбасаровна; управляющий директор НПП РК «Атамекен» Бейсенбенов Азамат Амангельдинович. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 14.30 в здании «Казмедиа центра» города Астаны пройдет форум по вопросам повышения уровня работы региональных печатных изданий, организованный Министерством информации и общественного развития РК.

В 17.00 в АО «НК «QazExpoCongress» состоится расширенное заседание коллегии Министерства энергетики РК с участием Премьер-Министра Республики Казахстан Алихана Смаилова. В ходе коллегии будут обсуждены итоги работы за 2022 год и планы на 2023 год.

В 19.30 в камерном зале ЦКЗ «QAZAQSTAN» театр «Astana Musical» представит театрализованную постановку «Волшебный хор-концерт».