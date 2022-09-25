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    22:15, 24 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 сентября

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 сентября.

    В 10:00 Назарбаев Университет проведет День открытых дверей. В этот день можно встретиться с преподавателями, выпускниками разных лет и сотрудниками вуза, узнать подробнее об академических программах, условиях поступления и обучения, видах грантов.

    В 12:00 на территории Триатлон парка проект «Доступный спорт» организует открытый йога-урок для жителей столицы. Проведут его известные мастера по йоге Сунгат Искаков и Ольга Васильева.

    АЛМАТЫ

    В 10:00 Центральный государственный музей Республики Казахстан совместно с организаторами конкурсов TALANTY KAZAKHSTANA проведут детский республиканский фестиваль-конкурс «Таланты Казахстана» в рамках празднования Года детей при поддержке Международной компании «ENERGYMAX».

    В 16:00 в БЦ Almaty Towers пройдет церемония награждения победителей литературной премии Qalamdas, посвященной памяти Ольги Марковой.

    Теги:
    СМИ Анонс Казинформа
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