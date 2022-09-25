АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 сентября.

В 10:00 Назарбаев Университет проведет День открытых дверей. В этот день можно встретиться с преподавателями, выпускниками разных лет и сотрудниками вуза, узнать подробнее об академических программах, условиях поступления и обучения, видах грантов.

В 12:00 на территории Триатлон парка проект «Доступный спорт» организует открытый йога-урок для жителей столицы. Проведут его известные мастера по йоге Сунгат Искаков и Ольга Васильева.

АЛМАТЫ

В 10:00 Центральный государственный музей Республики Казахстан совместно с организаторами конкурсов TALANTY KAZAKHSTANA проведут детский республиканский фестиваль-конкурс «Таланты Казахстана» в рамках празднования Года детей при поддержке Международной компании «ENERGYMAX».

В 16:00 в БЦ Almaty Towers пройдет церемония награждения победителей литературной премии Qalamdas, посвященной памяти Ольги Марковой.