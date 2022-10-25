АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 октября.

АСТАНА

В 11:00 в Доме дружбы города Астаны состоится благотворительная акция, приуроченная ко Дню Республики. Организатором мероприятия является Центр координации благотворительной деятельности «ПАРАСАТ» АНК города Астаны и столичные этнокультурные объединения.

В 12:00 в конноспортивном комплексе «Казанат» пройдут соревнования по видам байги.

В 16:00 на площади у выставки ЕХРО состоится праздничный концерт «Қазақстаным менің!».

В 18:00 в Центральном концертном зале «Казахстан» будет организован концерт, посвященный творчеству Розы Рымбаевой, в рамках празднования Дня Республики.

В 19:00 во Дворце мира и согласия состоится концертная программа «Мәңгілік ел дауысы».

АЛМАТЫ

В 15:00 во Дворце Республики состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством обороны и ВУЗ-ми страны с участием министра обороны и министра науки и высшего образования Республики Казахстан.