Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 ноября

24 Ноября 2022, 20:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 5 ноября.

АСТАНА

В 09:00 в Rixos President Astana состоится 5-е пленарное заседание Казахстанско-канадского делового совета.

В 10:00 в Сенате пройдет правительственный час на тему «Развитие жилищного строительства в Республике Казахстан: проблемы и пути решения».

В 10:00 в гостинице Astana Marriott коалиция по развитию женского предпринимательства и гендерного равенства в Казахстане, при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК проводит круглый стол: «Харассмент на рабочих местах».

В 10:00 на платформе Zoom пройдет онлайн-конференции «Роль адвокации и цифровых технологий в решении общественных вопросов».

В 10:00 на площадке Казпатента состоится круглый стол на тему: «Инновации в области биофармакологии, их правовая защита и коммерциализация». Мероприятие пройдет с участием представителей Министерства здравоохранения РК, Министерства юстиции Республики Казахстан, государственных операторов по предоставлению инновационных грантов, таких как АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations», АО «Фонд Науки» и др.

В 10:00 Институт прикладных этнополитических исследований проводит расширенное заседание Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана на тему «Фактор социальной справедливости в укреплении гражданской идентичности».

В 14:00 в столичном Триатлон парке откроется мурал «Сyber Nomad», посвященный борьбе с гендерным насилием.

В 15:00 в «Самрук-Қазына» состоится открытое заседание Общественного совета, посвященное второму пакету приоритетных проектов Фонда в регионах Казахстана.

В 15:00 запланирована пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О ходе реализации мероприятий по занятости населения в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы». Спикер: вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Ордабаев.

В 15:00 в рамках 150-летнего юбилея духовного лидера казахского народа Ахмета Байтурсынова Национальный музей Республики Казахстан проведет круглый стол «Ұлттың ұлы ұстазы» и книжная выставка.

В 16:30 в ЕЦ 166/10 состоится встреча профессора Международного ментально-просветительского института г-на Джо Гю Юна с молодежью, отбывающей срок в колониях поселения.

В 17:00 на площадке Дискуссионного клуба «Теңқұқылы пікірталаc I Равноправный диалог» Фонда развития парламентаризма в Казахстане состоится заседание на тему: «Как арендаторы живут в Казахстане».

АЛМАТЫ

В 9:00 в отеле «Royal Tulip Almaty» состоится конференция на тему «Актуальные вопросы налогообложения нерезидентов. Совершенствование налогового и таможенного администрирования».

В 9:30 в отеле DoubleTree by Hilton Almaty пройдет ежегодная республиканская отраслевая конференция, посвященная вопросам развития отечественного медиа-рынка Media Курылтай’22.

В 10:00 в отеле Best Western Plus Atakent Park пройдет бизнес-форум «Беларусь-Казахстан: возможности и перспективы в логистике и производстве».