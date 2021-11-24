Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК.

В 11.00 в Центре по профилактике и борьбе со СПИД города Нур-Султана состоится пресс – конференция с представителями СМИ.

В 12.00 в ТРЦ «Керуен» состоится открытие интерактивной выставки «Обыкновенные вещи», которая проводится в рамках глобальной кампании «16 Дней Активных действий против гендерного насилия».

В 12.30 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О развитии Павлодарской области в рамках Послания Главы государства». Спикер: аким Павлодарской области Абылкаир Скаков . Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 14.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О развитии Мангистауской области в рамках Послания Главы государства». Спикер: Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 в ТРЦ «Хан шатыр» состоится торжественное открытие художественной выставки «Турция глазами наших учеников», организованной турецким культурным центром имени Юнуса Эмре. В церемонии открытия примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики, представители дипломатического корпуса, депутаты Парламента РК, представители интеллигенции и ценители искусства.

В 16:00 в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК пройдет презентация «Единого экологического портала». В ходе трансляции будут даны разъяснения по изменениям, внесённым в Правила проведения общественных слушаний в форме публичных обсуждений.

В 16.00 в университете «Туран» пройдет круглый стол «Современное продюсирование в Казахстане – вызовы для кинообразования».

В 18.30 в галерее «FORTE KULANSHI ART SPACE» откроется выставка современного искусства, составленная из работ современных женщин-художников, и инсталляция проекта «МАМИН ПЛАТОК».





АЛМАТЫ

В 11.00 Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова Комитета науки МОН РК проводит Международную научно-практическую конференцию «Казахстан и восточный мир: прошлое, настоящее и будущее», посвященную 30-летию независимости Республики Казахстан и 25-летию создания Института востоковедения им. Р. Б. Сулейменова.

В 11.00 на факультете журналистики КазНУ им.Аль-Фараби пройдет открытие учебной лаборатории имени ветерана казахского телевидения, известного журналиста, телеведущего Нуртлеу Имангалиева.