Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане25 мая.

АСТАНА

В 9.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания – завершение 2022-2023 учебного года и организация оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период каникул.

В 10.00 пленарное заседание Сената Парламента РК. Трансляция заседания будет на сайте Сената http://senate.parlam.kz/kk-KZ/live.

В 10.00 в Музее Первого Президента Республики Казахстан соберутся представители креативных индустрий города и страны, чтобы обсудить развитие креативной экономики столицы. Инициатор и организатор мероприятия – ГККП «Центр по развитию креативных индустрий» города Астаны.

В 11.00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «О деятельности Государственного театра танца «Наз».

Спикер: директор ГККП «Государственный театр танца «Наз» акимата города Астаны Еркебулан Агимбаев. Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram.

В 12.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О социально-экономическом развитии Жамбылской области». Спикер: аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 12.00 в отеле Radisson Astana начнется официальное празднование Дня Африки в Казахстане.

В 14.30 в рамках XI Казахстанской Международной конференции и выставке по охране труда и промышленной безопасности «KIOSH 2023» пройдет пленарная сессия на тему «Концептуальные основы охраны труда через призму новых вызовов». Пленарная сессия состоится по адресу: пр. Мангилик Ел, 53.

В 16.00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «О влиянии гормонов щитовидной железы на организм».

Спикер: главный внештатный врач-эндокринолог управления общественного здравоохранения города Астаны Гульнар Темиргалиева. Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook в Facebook и Instagram.

В 16.00 пресс-служба Министерства информации и общественного развития РК проведет прямой эфир об обучении медиаспециалистов по программе «BOLASHAQ».

Интервью пройдет на официальной странице Министерства в Instagram @aqparatqogam. Гость эфира: главный менеджер управления организации конкурсных процедур АО «Центр международных программ» Гульзат Асанбаева.

АЛМАТЫ

В 11.00в зале имени Н. Даулетовой состоится презентация книги выдающегося государственного и общественного деятеля Амалбека Тшанова «Айырылу, табысу және арылу туралы толғам».