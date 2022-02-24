Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 февраля.

НУР-СУЛТАН



В 9.00 в Конгресс-центре (ул. Сауран, 44) очередное заседание Евразийскогомежправительственного совета (ЕМПС). В мероприятии примут участие главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии. Также планируется участие государств-членов наблюдателей при ЕАЭС - Молдовы, Узбекистана и Кубы.

В 9.50 состоится торжественная церемония вручения знамени Департаменту по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан с участием министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, ветеранов органов гражданской защиты, руководства и личного состава Департамента. Место проведения: сквер спасателей, пересечение улиц Пушкина и Янушкевич.

В 10.00 Агентство по защите и развитию конкуренции проводит коллегию по итогам деятельности в 2021 году. Трансляция заседания коллегии будет проводиться в прямом эфире на странице Агентства в Facebook @AntimonopolyAgencyKZ.

В 10.00 торжественное открытие празднования 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова. Церемония открытия начнется на Аллее писателей (пересечение проспекта Абая и ул. А. Сембинова) с церемонии возложения букетов к памятнику деятелям движения «Алаш» и продолжится в 11.00 часов научно-практической конференцией в Казахском государственном академическом музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева (ул. А25-13, 8/1). В конференции примут участие Государственный секретарь РК Е. Карин, министр образования и науки А. Аймагамбетов, аким Нур-Султана А. Кульгинов, депутаты, должностные лица из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также представители начуной интеллигенции, ахметоведы, алашоведы, литературоведы, историки и другие.

В 11.00 пресс-брифинг РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Организация весенней призывной кампании 2022 года». Спикер: начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных Сил РК Жусупов Сакен Саутбайулы. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 14.30 пресс-брифинг РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «По вопросам совершенствования государственного контроля за использованием и охраной земель в Казахстане». Спикеры: председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК - главный государственный инспектор по использованию и охране земель РК Мурат Темиржанов; заместитель председателя Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Гульжахан Бимендина; заместитель председателя Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Алмас Алпамышов. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

В 16.00 в маслихате города Нур-Султана на платформе видеоконференцсвязи сервиса «Zооm» состоится заседание постоянной комиссии маслихата по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства. Повестка дня: «Об эффективности использования АО «СПК «Astana» денежных средств, выделяемых из бюджета города Нур-Султана на реализацию его деятельности».

В 16.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится открытие выставки «Город Кулан на стыке цивилизаций».

В 19.30 в Центральном концертном зале «Қазақстан» концерт «Портреты композиторов» Казахского государственного симфонического оркестра .

В 19.30 в Государственном театре танца «НАЗ» региональный конкурс Business Lady Qazaqstan.

АЛМАТЫ

Центральный госмузей РК открывает выставку «БАЛАЛЫҚ ШАҚ – ПАТШАЛЫҚ ТАҚ». Выставка продемонстрирует посетителям фондовые материалы Центрального госмузея РК, отражающие детскую тематику.