РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:00, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 февраля

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 февраля.

    В 10.00 пресс-конференция посвященная итогам проекта «Доступный Казахстан», направленного на улучшение качества жизни людей в городах.

    В 11.00 в «Қазмедиа орталығы» состоится заседание Национального совета общественного доверия.

    В 11.00 в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил Республики Казахстан состоится открытие музейной экспозиции, посвященной 120-летию генерал-майора Шакира Джексенбаева.

    В 11.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится мероприятие на тему «Совместное казахско-корейское научное исследование: презентация книг и церемония подписания соглашения и меморандума».

    В 12.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: О реализации поручений Главы государства по вопросам развития жилищного строительства в Казахстане. Спикеры: Заместитель председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Ануар Омарходжаев, заместитель председателя правления АО «Казахстанская Жилищная Компания» Алтай Куздибаев, директор центрального филиала АО «Отбасы банк» Жансултан Матаев. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

    В 15.00 в Национальной академической библиотеке состоится презентация уникального сборника «Аманат» Қазақ күйлері антологиясы» / «Антология казахского кюя «Аманат» / Amanat Anthology of Kazakh kyui», изданного на казахском, русском и английском языках. Сборник издан на собственные средства общественного фонда «Сауап».

    В 16.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится церемония открытия медицинской фотовыставки «Хороший врач» и презентация книги /white book/ «Герои среди нас!».

    В 17.00 в здании музея Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (ул. Бейбитшилик, 11) состоится открытие выставки творческих работ педагогов Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО г. Нур-Султан «Творчество: дар, хобби», организованной в рамках республиканской программы по поддержке детского творчества и организаций дополнительного образования «Туған өлкем».

    АЛМАТЫ

    В 12.00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция на тему: «Успешная реализация проекта «Социальный центр для многодетных и малообеспеченных семей Наурызбайского района г. Алматы «Бақытты отбасы» за 2020 год и презентация программы работы центра в новом формате в 2021 году».


    Теги:
    Астана СМИ Анонс Казинформа Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!