НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 февраля.

В 10.00 пресс-конференция посвященная итогам проекта «Доступный Казахстан», направленного на улучшение качества жизни людей в городах.

В 11.00 в «Қазмедиа орталығы» состоится заседание Национального совета общественного доверия.

В 11.00 в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил Республики Казахстан состоится открытие музейной экспозиции, посвященной 120-летию генерал-майора Шакира Джексенбаева.

В 11.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится мероприятие на тему «Совместное казахско-корейское научное исследование: презентация книг и церемония подписания соглашения и меморандума».

В 12.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: О реализации поручений Главы государства по вопросам развития жилищного строительства в Казахстане. Спикеры: Заместитель председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Ануар Омарходжаев, заместитель председателя правления АО «Казахстанская Жилищная Компания» Алтай Куздибаев, директор центрального филиала АО «Отбасы банк» Жансултан Матаев. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

В 15.00 в Национальной академической библиотеке состоится презентация уникального сборника «Аманат» Қазақ күйлері антологиясы» / «Антология казахского кюя «Аманат» / Amanat Anthology of Kazakh kyui», изданного на казахском, русском и английском языках. Сборник издан на собственные средства общественного фонда «Сауап».

В 16.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится церемония открытия медицинской фотовыставки «Хороший врач» и презентация книги /white book/ «Герои среди нас!».

В 17.00 в здании музея Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (ул. Бейбитшилик, 11) состоится открытие выставки творческих работ педагогов Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО г. Нур-Султан «Творчество: дар, хобби», организованной в рамках республиканской программы по поддержке детского творчества и организаций дополнительного образования «Туған өлкем».

АЛМАТЫ

В 12.00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция на тему: «Успешная реализация проекта «Социальный центр для многодетных и малообеспеченных семей Наурызбайского района г. Алматы «Бақытты отбасы» за 2020 год и презентация программы работы центра в новом формате в 2021 году».