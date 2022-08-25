НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 августа.

НУР-СУЛТАН

В 10.00 в ГККП «Дворец Жастар» состоится общегородская ярмарка вакансий для безработных граждан с целью трудоустройства на свободные рабочие места, где примут участие более 50 работодателей.

В 10.30 м инистр юстиции РК Канат Мусин проведет встречу с населением столицы. Мероприятие состоится в здании РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК» по адресу: пр. Мангилик Ел, 57А.

В 11.00 на площадке пресс-центра АО «Самрук-Қазына» (ул. Сыганак 17/10) состоится брифинг АО НК «КазМунайГаз» о финансовых итогах за І полугодие 2022 года. В ходе брифинга заместитель председателя Правления по экономике и финансам АО НК «КазМунайГаз» Даурен Карабаев расскажет о финансовых показателях компании за шесть месяцев текущего года.

В 14.00 в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева начнется второй день форума науки и высшего образования «Человеческий капитал – ключевой ресурс развития нового Казахстана».

В 15.00 в здании «Назарбаев центра» состоится открытие выставки «Конституция – основа государственности», посвященной Дню Конституции РК. В мероприятии примут участие директор Библиотеки Первого Президента РК Бакытжан Темирболат, депутаты Мажилиса Парламента РК, руководители ряда государственных органов, общественные деятели и эксперты.

В 15.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Подготовка к отопительному сезону: обеспечение населения углем». Спикеры - председатель Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяс Оспанов, заместитель коммерческого директора АО «Каражыра» Алмат Арсламбаев, заместитель генерального директора АО «Казтемиртранс» Александр Ширяев, заместитель коммерческого директора ТОО «Майкубен Вест» Нурлан Сарбупеев, директор ТОО «KomirTau KZ» Самат Нурмаганов. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

АЛМАТЫ

В 12.00 в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла состоится встреча с представителями проекта OTYRAR SAZY & iFLY.













Фото: pixel-shot.com



