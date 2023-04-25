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    20:00, 24 Апрель 2023 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 апреля

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 апреля.

    АСТАНА

    В 10:00 часов в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.

    В 10:00 сотрудники Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев пройдут обучение по распознаванию потенциальных жертв торговли людьми. Адрес: проспект Кабанбай-батыра, 119, Международный аэропорт Астаны, Учебный центр, Штаб 2.

    В 11:00 (здание «Казмедиа орталыгы», улица Д. Кунаева, 4, конференц-зал на 21 этаже) состоится круглый стол «Актуальные вопросы противодействия пыткам в Казахстане«.

    В 11:00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» - онлайн-брифинг «О реализации проектов в рамках цифровизации города Астаны». Ссылка на трансляцию: https://www.facebook.com/rsk.astana01

    В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Новые подходы в подготовке войск». Ссылки на трансляцию:

    https://www.youtube.com/user/ortcomkz https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

    В 13:30 - семинар на тему: «Что необходимо для эффективного управления качеством воздуха в Казахстане». Место проведения: улица Кунаева, 7, Rixos Hotel.

    В 16:00 Фонд развития парламентаризма в Казахстане проводит парламентские слушания «Как изменить национальное законодательство, чтобы обеспечить честные выборы в Казахстане?».

    АЛМАТЫ

    В 11:00 в зале им. Н. Даулетовой состоится презентация библиографического указателя, посвященного жизни и творчеству известного казахского писателя, яркого представителя казахской интеллектуальной прозы, драматурга, государственного и общественного деятеля, заслуженного деятеля Казахстана, академика Международной академии имени Чингиза Айтматова, кавалера ордена «Парасат», почетного гражданина города Атырау и Курмангазинского района Атырауской области Рахимжана Касымгалиевича Отарбаева.


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