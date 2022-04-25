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    20:14, 24 Апрель 2022 | GMT +6

    Анонс  наиболее важных событий в Казахстане 25 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 апреля.

    НУР-СУЛТАН

    В 10:00 в Мажилисе начнется правительственный час. С докладом о реализации проекта «Ауыл - Ел бесігі» выступит министр национальной экономики Алибек Куантыров.

    В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг о мерах по борьбе с браконьерством. Спикер - инспектор группы природоохранной полиции управления профилактической деятельности Комитета административной полиции МВД РК Алишер Жармагамбетов.

    На 15:00 в Сенате запланирован правительственный час на тему «Газификация регионов Республики Казахстан: современное состояние, проблемы и пути их решения» в рамках реализации Послания Главы государства К. Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». К участию приглашены министр энергетики Болат Акчулаков, руководство министерств финансов, экологии, геологии и природных ресурсов, индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики, Агентства по защите и развитию конкуренции РК, акимата Нур-Султана и национальной компании «QazaqGaz».


    Теги:
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