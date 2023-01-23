Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 января.

АСТАНА

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания комплексный план социально-экономического развития области Абай; готовность центральных и местных исполнительных органов к паводковому периоду 2023 года.