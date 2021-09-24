НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 сентября.

В 9.00 в Клинико-диагностическом центре Национального научного онкологического центра в рамках Всемирного дня метастатического колоректального рака планируется провести День открытых дверей, посвященный новообразованиям кишечника (в том числе прямой кишки).

В 10.00 в МВЦ «EXPO» в рамках Недели обрабатывающей промышленности в Казахстане состоится «IV Биржа субконтрактов – 2021». Также для обсуждения проблем и перспектив сотрудничества и закупа профессиональных услуг недропользователями у отечественных компаний будет организована специальная конференция.

В 11.00 в БЦ «Avenue» пройдет заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей Нур-Султана.

В 11.00 в МВЦ «EXPO» в рамках I Международной специализированной выставки планируется проведение заседания Союза строителей Казахстана.

В 11.00 пройдет онлайн-брифинг на тему «Финансовые итоги АО «Самрук-Қазына» за I полугодие 2021 года.

В 12.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится открытие цикла мероприятий «РУХТЫ ҚАЛАМ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ», посвященная казахской литературе, продвижению творчества писателей, поэтов, драматургов, деятелей науки, внесших значительный вклад в развитие национальной литературы.

В 12.00 на платформе видеоконференцсвязи сервиса «Zооm» состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью.

В 12.30 состоится экспертная пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О развитии животноводства в СКО: опыт современных молочно-товарных ферм». Спикеры: первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Тасмаганбетов Марат Иманбаевич; генеральный директор КТ «Мамбетов и К» Мамбетов Еркебулан Нурмаганбетович; учредитель ТОО «СК АГРО 2050» Рафальский Анатолий Брониславович. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

В 16.30 пройдет экспертная пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях». Спикеры: заместитель акима Западно-Казахстанской области Айдар Нуралиев; и.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков; руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев; руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев; и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Гульбану Даулетова; первый заместитель акима Актюбинской области Руслан Хамбаров. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 19.00 в Центральном концертном зале «Қазақстан» пройдет концерт в честь открытия 61-концертного сезона.

В 19.00 новый 121-театральный сезон открывает один из старейших театров Казахстана – Государственный академический русский театр драмы им.М.Горького.