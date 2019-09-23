Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 сентября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 сентября.
НУР-СУЛТАН
В 9:00 в рамках KAZAKHSTAN ENERGY WEEK 2019 в отеле Хилтон 6-я международная конференция «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии».
В 9:30 в рамках KAZAKHSTAN ENERGY WEEK 2019 в Конгресс центре симпозиум: по охране труда, промышленная безопасность, охрана окружающей среды и социальная ответственность в каспийском регионе.
10:00-де Тәуелсіздік сарайында «Үлкен Еуразия: Диалог. Сенім. Серіктестік» тақырыбында Еуразия елдері парламенттері спикерлерінің 4-ші отырысы өтеді.
В 10.00 во Дворце Независимости пройдет открытие 4-го совещания спикеров парламентов стран Евразии на тему: «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство».
В 10:00 в рамках KAZAKHSTAN ENERGY WEEK 2019 в Конгресс центре XI Молодежный Форум KAZENERGY.
В 10:00 в рамках KAZAKHSTAN ENERGY WEEK 2019 в Конгресс центре выставка Digital Energy.
В 17:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан в формате видеомоста Москва-Бишкек-Ереван-Минск-Нур-Султан состоится брифинг начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Анатолия Сидорова.
АЛМАТЫ
В 08:00 пресс-тур на новую солнечную электростанцию (СЭС), в ходе которого будет продемонстированы фотоэлектрические модули и оборудование новой солнечной станции, а также действующая СЭС 2 МВт, введеная в эксплуатацию в декабре 2013 г.
В 10:00 в КазНУ им. Аль-Фараби состоится V-я Международная конференция по Евразийской инфраструктуре пространственных данных: «От e-Government к g-Government».
В 15:00 в зале имени Н.Даулетовой Национальной библиотеки РК в рамках проекта «Трибуна лидеров» по информационной поддержке Послания Первого Президента РК-Лидера Нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния Казахстанцев: повышение качества доходов и жизни» состоится библиотечный журфикс с директором научно - универсальной библиотеки «Отырар», обладателем литературной премии имени Габита Мусрепова, писателем, журналистом К.С.Айдарбековой.
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