АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 октября.

АСТАНА

В 10:30 в Назарбаев Университете (NU) проводится международный Молодежный Форум Альянса Азиатских Университетов (AUA) на тему «Создание Мета-Шелкового пути: Интеграция азиатских культур в реальной и виртуальной Вселенной».

В 15:00 во Дворце «Жастар»состоится праздничный концерт чечено-ингушского народного ансамбля «Вайнах» столичной Ассамблеи народа Казахстана с участием звезд Ингушетии: артистки, финалистки детского конкурса Евровидение, лауреата международного конкурса «Золотой голос Кавказа» - Лемы Нальгиевой и заслуженной артистки Ингушетии, солистки государственной филармонии Хавы Евлоевой.

В 19:00 Государственный театр танца «Наз» приглашает на концертную программу «Республикам – Қазақстан!».