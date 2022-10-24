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    20:00, 23 Октябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 октября

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 октября.

    АСТАНА

    В 10:30 в Назарбаев Университете (NU) проводится международный Молодежный Форум Альянса Азиатских Университетов (AUA) на тему «Создание Мета-Шелкового пути: Интеграция азиатских культур в реальной и виртуальной Вселенной».

    В 15:00 во Дворце «Жастар»состоится праздничный концерт чечено-ингушского народного ансамбля «Вайнах» столичной Ассамблеи народа Казахстана с участием звезд Ингушетии: артистки, финалистки детского конкурса Евровидение, лауреата международного конкурса «Золотой голос Кавказа» - Лемы Нальгиевой и заслуженной артистки Ингушетии, солистки государственной филармонии Хавы Евлоевой.

    В 19:00 Государственный театр танца «Наз» приглашает на концертную программу «Республикам – Қазақстан!».

    Теги:
    Астана Анонс Казинформа
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