23 Июня 2022 20:40

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 июня.

В 10.00 в гостинице «Rixos» состоится очередное заседание Научного совета Тюркской Академии. В V заседании Научного совета Тюркской академии примут участие министр образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев, министр образования и науки Кыргызской Республики Алмазбек Бейшеналиев, министр просвещения Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов, министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек, министр национального образования Турецкой Республики Махмут Озер и послы братских стран.

В 11.00 в выставочном центре EXPO состоится заседание Подкомитета по автомобильному транспорту Комитета логистики и перевозок Президиума НПП РК «Атамекен».

В 11.00 в преддверии Дня журналистики пройдет пресс-ланч в офисе АО «ЭСК» «KazakhExport», в ходе которого состоится знакомство с деятельностью АО «KazakhExport» и председателем Правления компании Калигазиным А.Е.

В 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен», Республиканское Общественное Объединение «Национальная Лига Потребителей Казахстана», Союз товаропроизводителей и экспортеров Казахстана и ряд бизнес-ассоциаций проведут встречу с прессой.

В 15.00 в здании Тюркской академии по случаю получения Узбекистаном статуса наблюдателя пройдет церемонии поднятия флага Республики Узбекистан в качестве страны-наблюдателя. В мероприятии примут участие руководство МИД Казахстана, министры образования Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Таджикистана, послы государств-членов и общественные деятели.

В 15.00 офис Народной партии Казахстана проводит дискуссионный проект «Халық сарапшысы» судьба сайги в Казахстане. Ссылка на трансляцию YouTube-канала: https://youtu.be/c9N-nHMvdSE.

В 15.00 в Национальном музее Республики Казахстан откроется выставка мастера корейской чернильной живописи Пак Дэ Сонга «THE ETERNAL», организованная Корейским культурным центром при посольстве Республики Корея.

В 15.30 в Назарбаев Университете состоится конференция, посвященная юбилею Ахмета Байтурсынова. На конференции будет представлен ряд книг, подготовленных Тюркской академией.