АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 февраля.

АСТАНА

В 9:00 -подписание меморандума между Академией государственного управления

при Президенте РК и казахстанскими вузами.

В 09:00 председатель правления KASE Алина Алдамберген расскажет о деятельности биржи за 2022 год в Sheraton Astana Hotel

В 10:00 в Национальном музее РК пройдет международный научный круглый стол с участием отечественных и зарубежных ученых «Сохранение городища Бозок – памятника средневековых государств в центре евразийского пространства: концептуальный подход, перспективы развития».

В 11:00 в «Самрук-Қазына» состоится заседание Общественного совета фонда, посвященное итогам работы компании QazaqGaz за 2022 год.

В 11:00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» - брифинг «О вопросах занятости молодежи». Онлайн-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook.

В 12:00 по инициативе и при непосредственном участии Министерства культуры и спорта РК в городе Астана пройдет торжественное открытие улицы имени великого полководца Султана Бейбарса.

В 12:30 - пресс-брифинг Нацбанка РК по разъяснению факторов принятия решения по базовой ставке. Также на брифинге будет представлен обновленный прогноз основных макроэкономических показателей по итогам очередного прогнозного раунда. Адрес: проспект Мәңгілік Ел, 57«А».

В 14:00 в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева состоится международная научно-практическая конференция «Султан Бейбарс и его место в тюрской истории».

В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15:00 НПП «Атамекен» проводит форум по мерам государственной поддержки бизнеса.

В 15:00в Большом зале Национальной библиотеки РК состоится презентация романа «Күлпет» первого лауреата литературной премии Mecenat.kz Шархана Казыгулова.

В 15:40в Музее энергии будущего NUR ALEM пройдет официальное открытие выставки итальянского архитектора и дизайнера Марио Кучинелла, организованной посольством Италии в РК при поддержке АО «НК «QazExpoCongress».