НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 февраля.

В 10.00 пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10.00 в зале заседаний городского маслихата состоится заседание Общественного совета города Нур-Султан.

В 10.00 в спортивном комплексе «Құтқарушы» ГУ «СПиАСР» ДЧС церемония открытия Зимнего Чемпионата Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту

В 12.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: Поправки в закон «О пенсионном обеспечении» в части заключения договоров пенсионного аннуитет. Спикеры: Исполнительный директор АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания» А.Нургазинов, директор филиала АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания» по городу Нур-Султан Н. Абдрахманова, начальник управления развития страхового рынка департамента страхового рынка и актуарных расчетов Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка С. Ажибек, заместитель начальника Управления актуарных расчетов департамента страхового рынка и актуарных расчетов Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Б. Давлетмуратов. Ссылки на трансляцию:

https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 в пресс-центре акимата города Нур-Султан состоится брифинг на тему: «Пожарная безопасность в столице». Спикер: начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан Куанар Базарбаев. Онлайн-конференция будет транслироваться на официальной странице акимата г. Нур-Султан в Facebook https://www.facebook.com/nursultanakimat/.

В 15.00 в зале «Конституция» Национальной библиотеки РК. партия «Ауыл» проведет презентацию книги писательницы Сауле Досжан «Ауылдан шыққан миллионер». Данное произведение посвящено подросткам и было выпущено при поддержке партии «Ауыл».

В 15.00 в новом здании музея Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (улица А.Бокейхана,1А) состоится международная научно-практическая конференция «Великая степь и Казахская государственность: современные подходы и новые взгляды». Также в ходе мероприятия пройдет презентация книг известного ученого историка, профессора Буркитбая Аягана «Ұлық Ұлыс – Алтын Орда мемлекеті тарихы (дәрістер жинағы)» и «История Улуг Улуса – Золотой Орды (курс лекций)».

В 15.00 в Евразийском национальном университете состоится встреча с социальным предпринимателем, основателем социальной мастерской Green Tal Эмином Аскеровым. Мероприятие посвящено 25-летию Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева.

В 15.00 в библиотеке «Отырар» Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева состоится круглый стол на тему «ӘДЕП ЖӘНЕ ПАРАСАТ», организованный проектным офисом «ӘДЕП» ЕНУ Л. Н.Гумилева совместно с Департаментом по противодействию коррупции по городу Нур-Султан.

В 16.00 на платформе видеоконференцсвязи сервиса «Zооm» состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам социально-культурного развития.

В 16.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: О текущей эпидемиологической ситуации в стране.

Спикеры: вице-министр, главный санитарный врач РК Ерлан Киясов, руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями КСЭК МЗ РК Нуршай Азимбаева, эксперт РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КМ и ФК МЗ РК Сауле Буркитбаева. Ссылки на трансляцию:

https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.