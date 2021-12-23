Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 декабря.

В 10.00 в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева состоится международная научно-практическая конференция «Роль дипломатии в провозглашении независимости Казахстана», посвященная 80-летию государственного и общественного деятеля, дипломата, профессора ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, доктора экономических наук Сайлау Батырша-ұлы.

В 10.00 в Национальной академической библиотеке пройдет мероприятие «Созвездия Востока», посвященное 880-летию Низами Гянджеви, 580-летию со дня рождения Алишера Навои и 700-летию со дня смерти Юнуса Эмре.

В 11.00 во Дворце школьников им. аль-Фараби стартует экспресс-эстафета от имени Президента Республики Казахстан по персональной доставке новогоднего подарка детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, с особыми образовательными потребностями, инвалидам, а также одаренным, добившимся успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни.

В 16.00 планируется пресс-тур для представителей СМИ в новое здание Института судебной экспертизы по г.Нур-Султан.

АЛМАТЫ

В 15.00 Центральный государственный музей Республики Казахстан открывает выставку «Уникальные артефакты» (по материалам археологической экспедиции Центрального Государственного музея РК».