НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 августа.

В 10.00 на площадке НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (НАО «НАНОЦ») состоится брифинг под руководством Председателя правления НАО «НАНОЦ» Балпанова Дархана Сериковича на тему: «Агронаука и бизнес: семеноводство». В рамках брифинга будут рассмотрены актуальные вопросы по трансформации аграрной науки и бизнеса, а также перспективы семеноводства.

В 10.00 в конференц-зале отеля SHERATON состоится Форум науки и высшего образования «Человеческий капитал – ключевой ресурс развития нового Казахстана» с участием министра науки и высшего образования Саясата Нурбек.

В 15.00 КГУ «МРЦ «Астана Жастары» акимата города Нур-Султан при поддержке у правления по вопросам молодежной политики города Нур-Султан в рамках проекта «Үздік» планирует провести конкурс «Лучший шиномонтажник 2022 года» среди представителей автосервиса, в том числе индивидуальных предпринимателей. Место проведения: «Alem Auto Trade», ул.Мустафина,48.

В 16.00 состоится совместное заседание маслихата города Нур-Султан и р евизионной комиссии по городу. Повестка дня: об итогах проведенного р евизионной комиссией по городу Нур-Султан аудиторского мероприятия «Государственный аудит эффективности использования средств резерва местного исполнительного органа, анализ дебиторской и кредиторской задолженностей администраторов бюджетных программ».

АЛМАТЫ

В 16.00 Центральный государственный музей РК открывает выставку профессиональных художников-мастеров декоративно-прикладного искусства Казахстана «Бархатный сезон».

В 16.00 в Резиденции Генерального Консула в честь 125-летия Мухтара Ауэзова состоится презентация книги «Впечатления об Америке» с участием Генерального консула США Кэролайн Сэвидж, Денниса Кина и Диара Аскаровича Конаева, директора Дома-музея Ауэзова.