Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 августа
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 августа.
НУР-СУЛТАН
В 09:00 часов в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.
На повестке заседания: с анитарно-эпидемиологическая ситуация. Прогноз социально-экономического развития РК на 2022-2026 годы, проекты законов РК «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» и «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы» и проект Указа Президента РК «О выделении целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы».
Подготовка и проведение национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году. Прямая трансляция на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.
В 10:00 управлением местной полицейской службы в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание-дети!» будет проведен автопробег «Мы за безопасность на дороге!» по центральным улицам столицы. Выезд с парковки административного здания управления административной полиции (улица Жетыген, 16).
В 12.30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Комплексная социальная программа по поддержке сельских женщин. Опыт общественных организаций Казахстана». Ссылки на прямую трансляцию:
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