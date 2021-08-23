Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 августа.

НУР-СУЛТАН

В 09:00 часов в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.

На повестке заседания: с анитарно-эпидемиологическая ситуация. Прогноз социально-экономического развития РК на 2022-2026 годы, проекты законов РК «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» и «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы» и проект Указа Президента РК «О выделении целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы».

Подготовка и проведение национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году. Прямая трансляция на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.

В 10:00 управлением местной полицейской службы в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание-дети!» будет проведен автопробег «Мы за безопасность на дороге!» по центральным улицам столицы. Выезд с парковки административного здания управления административной полиции (улица Жетыген, 16).

В 12.30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Комплексная социальная программа по поддержке сельских женщин. Опыт общественных организаций Казахстана». Ссылки на прямую трансляцию:

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