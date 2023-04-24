Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане24 апреля.

АСТАНА

В 10.30 в отеле «Rixos President Astana» состоится чешско-казахстанский бизнес-форум с участием Премьер-Министра РК Алихана Смаилова и премьер-министра Чехии Петра Фиалы.

В 11.00в формате онлайн-трансляции состоится брифинг на тему «Противодействие киберпреступности и правонарушениям в сфере цифровых технологий». Спикер: Сүйінбай Жандос Талғатұлы – начальник Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан.

В 12.00 в партии «Ак жол» пройдет круглый стол по обсуждению введения государственной пошлины на экспорт прочих семян подсолнечника дробленных и недробленных.

В 18.00 в БЦ «Ренко» Международный специальный посланник ЕС по санкциям г-н Дэвид О'Салливан в рамках официального визита в Казахстан встретится с рядом казахстанских официальных лиц. Специальный посланник проведет пресс-конференцию по итогам своего визита.