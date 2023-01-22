Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 января

22 Января 2023, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 января.

АСТАНА

В 10:00 Министерство сельского хозяйства РК проведет расширенное заседание коллегии по итогам деятельности за 2022 год и планах работы на 2023 год.

В 11:00 в здании РГП «Казгидромет» состоится брифинг Министерства экологии и природных ресурсов РК. Тема – «Состояние гидротехнических сооружений и водохозяйственной обстановки в республике».

В 11:00 начнется брифинг МВД РК. Тема - «О мерах по борьбе с интернет-мошенничеством». Спикер: заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан Арман Оразалиев.

Фото: rszaccountancy.co.uk
Новости по теме
Анонсы наиболее важных событий в Казахстане 20 января
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 января
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 января
Теги:
Читайте также
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 8 городах Казахстана
В поликлиниках Астаны в пилотном режиме открылись отделения скорой медпомощи
Упавшего в колодец мужчину спасли сотрудники столичного ДЧС
Аферистка «продавала» одну и ту же квартиру карагандинцам
Воспитателей центра «Балам-ай» уволили из-за грубого обращения с детьми-инвалидами в Астане
Матч за мировую шахматную корону пройдет в Астане
Анонсы наиболее важных событий в Казахстане 20 января
Полицейские Астаны заблокировали 75 сайтов за пропаганду употребления наркотиков
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанец нокаутировал турка в Алматы
2 Завершился рабочий визит Главы государства в Костанайскую область
3 Казахстанский боец за 20 секунд нокаутировал россиянина в Алматы
4 Несколько квартир пострадали от взрыва газа в Караганде
5 Шторм ожидается в 6 регионах Казахстана

Лента новостей