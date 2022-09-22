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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 сентября
22 Сентября 2022, 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 сентября.

АСТАНА

В 9:15 в отеле Hilton Garden Inn пройдет ежегодная отраслевая конференция по вопросам развития PR и коммуникаций «International PR Forum Astana».

В 10:00 на площадке Палаты предпринимателей столицы состоится встреча бизнес-сообщества города с депутатами комитета Сената Парламента по «Экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству» по вопросам строительной отрасли под председательством Даурена Адильбекова.

В 10:00 в Национальной академической библиотеке при поддержке Министерства культуры и спорта пройдет общереспубликанский книжный фестиваль «KitapTime – 2022».

В 11:00 в КазГЮУ состоится круглый стол на тему: «Дальнейшее реформирование судебной системы». В ходе круглого стола будут обсуждены вопросы дальнейшего реформирования судебной системы

В 12:00 запланирована пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О мерах по реализации поручений Главы государства в рамках Послания». Спикер: министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

В 19:00 в большом зале ЦКЗ «QAZAQSTAN» Казахский государственный симфонический оркестр Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой представит концертную программу «знаменитые арии и песни из репертуара Андреа Бочелли» для наших любимых зрителей.

АЛМАТЫ

В 8:00 в гостинице Royal Tulipпройдет Международный Конгресс «Global Health», посвященный 25-летию основания КМУ «ВШОЗ» и подписанию Соглашения между Европейским Региональным Бюро ВОЗ и Министерством здравоохранения Республики Казахстан.

В 9:00 в гостинице Intercontinental намечена шестая Международная конференция по контролю туберкулеза «Ликвидация эпидемии туберкулеза в Центральной Азии: лучшие практики, вызовы и перспективы», посвященная 90-летию Национального научного центра фтизиопульмонологии Республики Казахстан.


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