Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 сентября.

НУР-СУЛТАН

В 09:00 в отеле «Хилтон» в рамках Kazakhstan Energy Week стартует 6-я Международная конференция «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии».

В 09:30 в Конгресс центре в рамках Kazakhstan Energy Week пройдет конкурс «Student Energy Challenge».

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.

В 11:00 офис в рамках проекта «Адалдық алаңы» открывает Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева совместно с Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции.