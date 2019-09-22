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Анонс  наиболее важных событий в Казахстане 23 сентября

22 Сентября 2019 19:00
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Анонс  наиболее важных событий в Казахстане 23 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 сентября.

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НУР-СУЛТАН

В 09:00 в отеле «Хилтон» в рамках Kazakhstan Energy Week стартует 6-я Международная конференция «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии».

В 09:30 в Конгресс центре в рамках Kazakhstan Energy Week пройдет конкурс «Student Energy Challenge».

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.

В 11:00 офис в рамках проекта «Адалдық алаңы» открывает Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева совместно с Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции.


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Ключевые слова: Нур-Султан,
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Автор:

Ринат Дусумов

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Ринат Дусумов
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