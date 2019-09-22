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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 сентября
22 Сентября 2019 19:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 сентября.
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НУР-СУЛТАН
В 09:00 в отеле «Хилтон» в рамках Kazakhstan Energy Week стартует 6-я Международная конференция «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии».
В 09:30 в Конгресс центре в рамках Kazakhstan Energy Week пройдет конкурс «Student Energy Challenge».
В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.
В 11:00 офис в рамках проекта «Адалдық алаңы» открывает Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева совместно с Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции.
Ключевые слова: Нур-Султан,
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