Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 ноября

22 Ноября 2022, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 ноября.

АСТАНА

В 10:00состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10:00 Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов проведет вебинар на тему «Изменение климата и влияние его на отрасли экономики», на котором представители государственных органов и эксперты производственных отраслей поделятся своими мнениями, видениями и опытом исследования данных вопросов. Вебинар будет проводиться на платформе Zoom.

В 12:00 запланирован брифинг РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Модернизация и техническое дооснащение пунктов пропуска на казахстанском участке внешней границе ЕАЭС». Спикер: заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Бакытжан Слямов.

В 15:00 состоится брифинг РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Автодорожная отрасль: предварительные итоги работы и планы». Спикеры: председатель Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Толеген Абдуллин; председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Мейрхат Касымбаев; генеральный директор РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» Замир Сагинов.

В 16:00 в театре Астана балет пройдет торжественное награждение победителей Республиканского конкурса юных пианистов «Astana Piano Passion» и гала-концерт с участием мэтров.


Новости по теме
«Барыс» разбил фаворита в домашнем матче КХЛ
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 ноября
«Барыс» объявил состав на матч КХЛ с «Салаватом Юлаевым»
Читайте также
Столичные поликлиники получили 50 новых автомобилей
Более 2 тысяч камер видеонаблюдения установят в Алматинском районе Астаны
Наиболее распространенный вид краж назвали в районном управлении полиции Астаны
Как увеличить переработку электронных отходов
Неблагоприятные метеоусловия будут 22 ноября в Астане и Атырау
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 22 ноября в 19 регионах Казахстана
«Барыс» объявил состав на матч КХЛ с «Салаватом Юлаевым»
От классики до этно-джаза: легендарный проект Государственного струнного квартета имени Жубановой представят в Астане
Новости партнеров
Популярное
1 Дефицит кадров посчитали в СКО
2 Близнецы Касым и Жомарт родились в Туркестане в день выборов
3 ЧМ в Катаре: Нидерланды победили в тяжелейшем матче
4 Госслужащие в РК должны разместить на банковских счетах суммы свыше 30, 6 млн тенге
5 Выборы Президента РК прошли по лучшим мировым стандартам – круглый стол в Москве

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору