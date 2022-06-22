22 Июня 2022 20:20

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 июня.

В 9.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания – Концепция инвестиционной политики.

В 10.00 начнется заседание Сената Парламента РК.

В 10.00 в Международном выставочном центре EXPO пройдет международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей в Казахстане и Центральной Азии Automechanika Astana 2022.

В 11.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии Карагандинской области в рамках поручений Главы государства». Спикер - а ким Карагандинской области Женис Касымбек. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

В 11.00 в здании Национальной библиотеки состоится подписание Меморандума по взаимодействию и сотрудничеству между Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан Эльвиры Азимовой и директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи.

В 14.30 в здании МВД РК пройдет «День открытых дверей». Мероприятие посвящено 30-летию казахстанской полиции.