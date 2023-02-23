АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 февраля.

АСТАНА

В 10:00откроется пленарное заседание Сената Парламента РК.

В 10:30 в Центре кинологической службы ДП Астаны начнется пресс-конференция на тему «О трудовых буднях кинологической службы». Спикер: начальник центра кинологической службы Бауржан Мырзахметов.

В 11:00в Sheraton Astana Hotel стартует презентация благотворительной платформы «Bolashak Bright» с участием солистов музыкальной группы «Ninety One».

В 12:00 -пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О проведенных поисково-спасательных работах спасателями МЧС РК в зоне стихийного бедствия в Турции». Спикер: первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев. На пресс-конференции будут присутствовать спасатели, кинологи, медицинские работники МЧС РК, проводившие поисково-спасательные работы в зоне стихийного бедствия в Турции.

В 1 5 :00 -пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Законодательные изменения по повышению защиты прав потребителей страховых услуг». Спикеры: заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева, заместитель директора департамента страхового рынка и актуарных расчетов АРРФР Саги Ажибек.

В 15:00в зале заседаний городского акимата состоится заседание Общественного совета города Астаны.

В 15:00 в Сенате Парламента РК пройдет круглый стол на тему «Формирование межбюджетных отношений с учетом новых подходов» в рамках реализации Послания Президента народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

В 19:00 концертом «Свидание с романсом» в камерном зале театра «Астана Опера» откроется фестиваль Сергея Рахманинова.

АЛМАТЫ

В 11:00 стартует пресс-тур, посвященный презентации достижений Научного технопарка и научно-исследовательских лабораторий Казахского национального университета имени аль-Фараби.

В 14:00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция, посвященная экологическим проблемам города Алматы.