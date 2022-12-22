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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 декабря

22 Декабря 2022, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 декабря.

АСТАНА

В 12:00 в легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan» состоится пресс-конференция с участием Ильи Ильина. В 13:00 Илья Ильин даст мастер-класс для детей.

В 14:00 Park Inn состоится круглый стол на тему «Реабилитация на уровне общин как важная стратегия улучшения качества жизни людей с инвалидностью».

В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. «Об итогах Года детей». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 17:00 в «Астана Опера» - пресс-конференция, приуроченная к вручению Национальной премии Umai.


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