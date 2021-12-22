Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 декабря.

В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК.

В 10.00 состоится заседание Комиссии по вопросам доступа к информации, под председательством Министра информации и общественного развития Республики Казахстан Аиды Балаевой в онлайн-формате. Трансляция заседания пройдёт на официальной странице Министерства информации и общественного развития в Facebook .

В 10.00 в Мажилисе Парламента РК круглый стол по обсуждению законопроекта «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности». Трансляция в онлайн режиме на сайте www.parlam.kz.

В 10.00 в Национальной библиотеке РК в рамках празднования 30-летия Независимости РК, 180-летия Ы. Алтынсарина состоится городская конференция на тему: «ҰСТАЗДЫҢ ҰЛЫ КЕЛБЕТІ - ЫБЫРАЙ».

В 11.00 КГУ «Астана жастары» акимата города Нур-Султан при поддержке ГУ «Управление по вопросам молодежной политики города Нур-Султан» организовывает открытие нового дворового клуба «InterPro» в жилом массиве «Пригородный».

В 11.00 брифинг, организованный Управлением местной полицейской службы ДП г.Нур-Султан. Тема выступления: проведение рейдовых мероприятий по пресечению организации несанкционированных стихийных свалок, нарушение правил благоустройства строительными организациями.

В 11.00 в здании Департамента полиции г. Нур-Султана (Бейбитшилик, 19) состоится отчетная встреча с представителями НПО.

В 12.00 состоится онлайн пресс-конференция, посвященная предстоящему празднованию Рождества Христова католической общиной Казахстана. Подключиться к конференции Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/81799400230?pwd=aUt6d1h4b29HbkZEc3R3WFZVbk1CZz09. Идентификатор конференции: 817 9940 0230. Код доступа: 372860

В 12.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О реализации поручений Главы государства в рамках Послания и итогах деятельности за 2021 год». Спикер: Министр чрезвычайных ситуации РК Юрий Ильин. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/user/ortcomkz .

В 15.00 в Мажилисе Парламента презентация законопроекта «О ратификации Совместной декларации Правительства Республики Казахстан и Правительства Объединенных Арабских Эмиратов о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях». Заседания будут транслироваться в онлайн режиме на сайте www.parlam.kz .

В 16.00 состоится День депутата в здании IQala по адресу: пр. Р. Қошқарбаева, 29/1. Повестка дня: О работе ГУ «Управление цифровизации и государственных услуг города Нур-Султан» по совершенствованию и оптимизации процессов оказания государственных услуг, оказываемых государственными органами.

В 16.00 НАК «Фонд соотечественников» проведет итоговое собрание Компании по случаю 30-летия Независимости Республики Казахстан.

В 16.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О реализации поручений Главы государства в рамках Послания и итогах деятельности за 2021 год». Спикер: Министр сельского хозяйства Карашукеев Ербол Шыракпаевич. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/user/ortcomkz .

В 17.00 Академия Абая ЕНУ им. Л.Н.Гумилева проводит отчетное мероприятие об итогах работы за год.