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    21:20, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 января

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 января.

    В 10.00 состоится расширенное заседание коллегии Министерства юстиции РК под председательством министра юстиции Марата Бекетаева. В ходе коллегии представители ведомства подведут итоги работы за 2020 год и определят приоритетные задачи на 2021 год. Заседание коллегии будет транслироваться на интернет-ресурсе Министерства юстиции: www.gov.kz/memleket/entities/adilet .

    В 12.00 состоится брифинг с участием министра юстиции РК Марата Бекетаева и вице-министров юстиции РК для представителей СМИ на платформе Zoom.

    В 15.00 Институт истории государства и Лига профессиональных историков и обществоведов проводит Международную научно-практическую онлайн-конференцию на тему «История образования и укрепления Казахского государства: новые открытия и научные оценки». Конференция онлайн режиме на платформе ZOOM.

    В 15.00 в Национальной академической библиотеке состоится научно-практическая конференция «Ер Едіге-Ноғайлы дәуірінің жыры».


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