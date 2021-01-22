НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 января.

В 10.00 состоится расширенное заседание коллегии Министерства юстиции РК под председательством министра юстиции Марата Бекетаева. В ходе коллегии представители ведомства подведут итоги работы за 2020 год и определят приоритетные задачи на 2021 год. Заседание коллегии будет транслироваться на интернет-ресурсе Министерства юстиции: www.gov.kz/memleket/entities/adilet .

В 12.00 состоится брифинг с участием министра юстиции РК Марата Бекетаева и вице-министров юстиции РК для представителей СМИ на платформе Zoom.

В 15.00 Институт истории государства и Лига профессиональных историков и обществоведов проводит Международную научно-практическую онлайн-конференцию на тему «История образования и укрепления Казахского государства: новые открытия и научные оценки». Конференция онлайн режиме на платформе ZOOM.

В 15.00 в Национальной академической библиотеке состоится научно-практическая конференция «Ер Едіге-Ноғайлы дәуірінің жыры».