21 Сентября 2022, 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 сентября.

АСТАНА

В 9:00 в отеле Wyndham Garden Astana пройдет Форум Compliance & Security Forum, крупнейшее мероприятие в Казахстане в сфере экономической безопасности, комплаенс и деловой этики.

В 10:00 в Конгресс центре состоится X Форум машиностроителей Казахстана на тему «Машиностроение Казахстана: Вызовы нового времени».

В 10:00 запланировано пленарное заседание Сената Парламента РК.

В 10:00 созывается внеочередная сессия маслихата города Астаны седьмого созыва.

В 10:00 в отеле Rixos President Astana пройдет Международная образовательная выставка International Education Fair 2022.

В 10:00 в Мажилисе Парламента Комитет по социально-культурному развитию проведет презентацию законопроектов «О профессиональной квалификации» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональной квалификации».

В 10:00 в отеле Radisson Hotel Astana состоится Международный Конгресс женского предпринимательства «ASMAR –традиции единства».

В 11:00 в Til-Qazyna пройдет открытый урок в рамках праздника «День языков народов Казахстана». На мероприятии будут участвовать специалисты Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» имени Ш. Шаяхметова для объяснения легких и эффективных методов изучения казахского языка с помощью разных приложений для смартфонов. Место проведения: ул.Сауран дом 7А

В 11:30 в Школе Медицины Назарбаев Университета состоится брифинг в рамках проведения Международной конференции «Transplantation in Central Asia: Innovation, Cooperation, Compassion», посвященной 10-летию с момента проведения первой пересадки донорского сердца и первой трансплантации почек у детей в Казахстане.

В 12:00 намечена пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Х Форум машиностроителей Казахстана: итоги проделанной работы и планы». Спикеры: председатель Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяс Оспанов, исполнительный директор ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Умирсерик Ержанов.

В 15:00 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О мерах по реализации Послания Главы государства». Спикер: министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.

В 15.00 в библиотеке Евразийского национального университета им.Л.Н.Гумилева будет проходить презентация 4 мировых бестселлеров про блокчейн-технологии, переведенных на казахский язык по заказу Казахстанской Ассоциации блокчейн-технологий.

АЛМАТЫ

В 9:00 в отеле The Ritz-Carlton, Almaty состоится одно из ключевых событий бизнес-элиты – Kazakhstan Growth Forum. Мероприятие пройдет в гибридном формате. Все желающие могут подключиться к форуму в прямом эфире Atameken Business Channel.

В 10:00 на площадке РПП Атамекен пройдет пресс-конференция РОЮЛ «Союз Строителей Казахстана» с руководителями строительных компаний и членами Союза по городу Алматы.

В 10:00 Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК проводит круглый стол «Проблемы социально-экономической и культурной трансформации советского крестьянства в отечественной и зарубежной историографии».

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