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    20:00, 21 Октябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 октября

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 октября.

    АСТАНА

    В 09:00 в международном технопарке Astana Hub пройдет конференция Insider 2022 для профессионалов IT-индустрии.

    В 12:00 в Национальном музее Республики Казахстан откроется итоговая выставка творческого конкурса «Ұлттың ұлы ұстындары».

    В 15:00 в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан ко Дню Республики озвучат итоги городского песенного конкурса среди старшеклассников и студентов «Моя Республика!».


    Теги:
    Астана Анонс Казинформа
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