АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 октября.

АСТАНА

В 09:00 в международном технопарке Astana Hub пройдет конференция Insider 2022 для профессионалов IT-индустрии.

В 12:00 в Национальном музее Республики Казахстан откроется итоговая выставка творческого конкурса «Ұлттың ұлы ұстындары».

В 15:00 в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан ко Дню Республики озвучат итоги городского песенного конкурса среди старшеклассников и студентов «Моя Республика!».