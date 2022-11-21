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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 ноября

21 Ноября 2022, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 ноября.

АСТАНА

В 9:30в гостинице «Radisson by Park-Inn Hotel» состоится Национальный форум «Управление электронными отходами в Казахстане: текущая ситуация и дальнейшие шаги».

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания Национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения», итоги водообеспечения в АПК в 2022 году.

В 10:00на площадке пресс-центра АО «Самрук-Қазына» (ул.Сыганак 17/10) состоится брифинг АО НК «КазМунайГаз» о финансовых итогах за 9 месяцев 2022 года.

В 10:00 в отеле The St. Regis Astana Республиканский пройдет налоговый форум «Деловая жизнь Казахстана».

В 10:30 в управлении полиции района Есиль запланирован брифинг на тему стабилизации оперативной обстановки и усиления контроля за состоянием криминогенной ситуации в сфере борьбы с кражами на территории района Алматы.


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