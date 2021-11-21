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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 ноября
21 Ноября 2021 20:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 ноября.
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НУР-СУЛТАН
В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг «О противодействии киберпреступлениям».
В 22:30 на телеканале «Хабар» пройдет ток-шоу об аспектах развития Казахстана с точки зрения экономики, политики и культуры «Национальный интерес».
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