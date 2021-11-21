Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг «О противодействии киберпреступлениям».

В 22:30 на телеканале «Хабар» пройдет ток-шоу об аспектах развития Казахстана с точки зрения экономики, политики и культуры «Национальный интерес».