21 Июня 2022 20:43

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 июня.

В 10.00 начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 11.00 на площади перед монументом Байтерек пройдет первый Республиканский шахматный турнир «AMANAT CUP» среди детей и молодежи.

В 15.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии Костанайской области в рамках поручений Главы государства». Спикер - аким Костанайской области Мухамбетов Архимед Бегежанович. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 Комитет Мажилиса по социально-культурному развитию в Фонде социального медицинского страхования (пр. Достык 13/3) проведет круглый стол «О ходе реализации ОСМС».

В 18.00 состоится презентация Blockchain-технологии TrustContract на площадке международного IT-технопарка AstanaHub.