Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 июля
21 Июля 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 июля.

НУР-СУЛТАН

В 11:00 на площадке АО «Самрук-Қазына» состоится брифинг, посвященный социальным и благотворительным проектам Фонда на тему «Итоги работы фонда «Samruk-Kazyna Trust» за первое полугодие 2022 года». Спикер: генеральный директор фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» Альфия Адиева.

В 14:30 запланирована экспретная пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Об особенностях течения КВИ новой волны». Спикеры: заместитель директора департамента организации медицинского помощи МЗ РК Куляим Биржанова; директор департамента лекарственной политики МЗ РК Бауыржан Джусипов; руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями МЗ РК Роза Кожапова; главный внештатный инфекционист управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Атыгаева; главный эксперт управления эпидемиологического надзора за особо опасными инфекциями и биобезопасности МЗ РК Жанат Жамалбекова; главный эксперт управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями МЗ РК Айдана Ергасен; и.о. директора Многопрофильной городской детской больницы № 3 Роза Утегенова.




Фото: kreactiv.net

Новости по теме
Казахстанский теннисист Григорий Ломакин - в полуфинале Кубка Президента
Теннисист Дмитрий Попко пробился в четвертьфинал домашнего Челленджера
Ограничения с 23 июля введут в столице в связи с переходом в «желтую» зону
Читайте также
Ограничения с 23 июля введут в столице в связи с переходом в «желтую» зону
Казахстанский теннисист Григорий Ломакин - в полуфинале Кубка Президента
Теннисист Дмитрий Попко пробился в четвертьфинал домашнего Челленджера
Пилотный проект по оказанию помощи жертвам сексуального насилия внедряют в столице
Мужчина пытался совершить самоподжог перед зданием Верховного суда в Нур-Султане
Более 6 тыс. молодежи категории NEET проживают в Нур-Султане
450 лиц с инвалидностью трудоустроились в Нур-Султане
Создать 28 тыс. рабочих мест планируют до конца года в Нур-Султане
Популярное
1 Важнейшую миссию Центральной Азии назвал Президент Казахстана
2 О чем говорил Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами стран ЦА
3 Заказчик кронирования трех тополей высадит 150 деревьев в Алматы
4 Кражу у пенсионерки около 1 млн тенге раскрыли в Акмолинской области
5 Массовое отравление рабочих произошло на Тенгизе

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив