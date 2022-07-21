21 Июля 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 июля.

НУР-СУЛТАН

В 11:00 на площадке АО «Самрук-Қазына» состоится брифинг, посвященный социальным и благотворительным проектам Фонда на тему «Итоги работы фонда «Samruk-Kazyna Trust» за первое полугодие 2022 года». Спикер: генеральный директор фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» Альфия Адиева.

В 14:30 запланирована экспретная пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Об особенностях течения КВИ новой волны». Спикеры: заместитель директора департамента организации медицинского помощи МЗ РК Куляим Биржанова; директор департамента лекарственной политики МЗ РК Бауыржан Джусипов; руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями МЗ РК Роза Кожапова; главный внештатный инфекционист управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Атыгаева; главный эксперт управления эпидемиологического надзора за особо опасными инфекциями и биобезопасности МЗ РК Жанат Жамалбекова; главный эксперт управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями МЗ РК Айдана Ергасен; и.о. директора Многопрофильной городской детской больницы № 3 Роза Утегенова.









Фото: kreactiv.net