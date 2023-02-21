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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 февраля

Редактор:  
Ринат Дусумов
21 Февраля 2023, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 февраля.

АСТАНА

В 10:00 в Үкімет үйі начнется заседание Правительства. На повестке - ход подготовки к весенне-полевым работам; ход газификации населенных пунктов.

В 10:00 в Ramada by Wyndham в гибридном формате стартует конференция AQCA платформы стран Центральной Азии по качеству воздуха.

В 11:00 в Национальном пресс-клубе пройдет пресс-конференция Республиканской коллегии адвокатов по презентации Национального доклада.

В 11:00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится брифинг на тему «Меры по поддержке предпринимателей, реализация грантов для бизнес-идей». Спикер - Куаныш Сапаров, заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны.

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О мерах обеспечения занятости населения». Спикер - вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Ордабаев.

В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О вопросах совершенствования процессов отбора и прохождения государственной службы». Спикер - заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Азамат Жолманов.

В 15:00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны начнется брифинг на тему «Первые признаки аллергии: диагностика и лечение». Спикер - Елена Ковзель, главный внештатный аллерголог управления общественного здравоохранения Астаны, доктор медицинских наук, председатель ОО «Казахское общество иммунодефицитов».

АЛМАТЫ

В 11:00 в Алматы состоится передача мобильных пунктов доверия в Центры по профилактике и борьбы СПИД Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областей и города Шымкента.

В 15:00 в «Алматыгенплан» пройдет рабочая встреча прокуратуры города Алматы и Палаты предпринимателей по вопросам защиты бизнеса.


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