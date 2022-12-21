Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 декабря

21 Декабря 2022, 20:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 декабря.

АСТАНА

В 10:00 начнется пленарное заседание Сената Парламента РК.

В 11:00 в Эталонном центре состоится награждение победителей олимпиады по разработке стандартов среди учеников средних и старших классов учебных заведений всей республики.

В 15:00 стартует пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Об информационной поддержке в рамках Года детей». Спикеры: председатель Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК Кайрат Баймульдинов, председатель Комитета информации МИОР РК Канат Искаков.

В 16:00 в Генеральной прокуратуре пройдет брифинг, посвященный итогам надзорной деятельности органов прокуратуры за 2022 год.

Фото: images.squarespace-cdn.com