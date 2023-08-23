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    23:48, 22 Август 2023 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 августа

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 августа.

    АСТАНА

    В 9:00 в «Sheraton Astana Hotel» состоится 9-ое заседание рабочей группы по экологическому аудиту Азиатской организации высших органов аудита (РГЭА АЗОСАИ). В мероприятии примут участие представители высших органов аудита (ВОА) более 15 зарубежных стран (Вьетнам, Индонезия, Индия, Иордания, Китай, Кувейт, Малайзия, Марокко, Непал, Пакистан, Филиппины, Российская Федерация, Таиланд, Турция, Финляндия) – членов РГЭА АЗОСАИ.

    В 9:30 начнется пресс-тур по объектам субъектов естественных монополий.Планируется посещение трех объектов АО «Астана-Региональная электросетевая компания» по реконструкции подстанции «ПНФ» (Сатпаева, д. 29П), реконструкции подстанции «Центральная» (пр. Шакарим Кудайбердыулы, д. 4), замене оборудования в распределительной и трансформаторной подстанциях (ул. Куйши Дина, д.1)

    В 11:00 KASE в онлайн-формате проведет День эмитента АО НК «КазМунайГаз», посвященный операционным и финансовым результатам за первое полугодие 2023 года.

    В 11:00 - онлайн-брифинг Службы коммуникаций города Астаны. «Занятость населения: о работе Центра трудовой мобильности столицы». Ссылка на трансляцию: https://www.facebook.com/rsk.astana01

    В 12:00 по проспекту Женис, 5состоится открытие мемориальной доски на доме, где проживал ученый, педагог, внесший значительный личный вклад в развитие и подготовку квалифицированных юридических кадров Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор Жиренчин Казбек Абусагитович.

    В 12:00 по адресу Абая, 33А состоится встреча председателя Агентства по делам госслужбы Дархана Жазыкбаева с выпускниками «Болашак».

    В 16:00 - заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства.

    В 17:00 в отеле ParkInn пройдет дискуссия: «Гендер в Казахстане: от отрицания к принятию».

    Теги:
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